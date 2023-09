‘La Casa de Magaly’ sigue dando de que hablar, pero esta vez no por las impactantes revelaciones de algunas de sus participantes, sino porque al parecer en medio de uno de los juegos habría surgido un nuevo amor en la farándula nacional, y es que la ex pareja de ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López y el modelo argentino Renzo Spraggon protagonizaron un apasionado beso.

El “candente” incidente ocurrió en medio de uno de los juego de la casa, y aunque aún no hay contexto de lo sucedido, el adelanto del programa muestra que la ex pareja de Marina Mora y la ex de Jean Deza se dan un beso frente a todos los participantes de la casa lo que sorprendió a todos.

Fiorella Retiz se enfrenta a Shirley Cherres

En adelanto del programa de HOY de ‘La Casa de Magaly’ se muestra que los participantes se dijeron lo que no soportaban el uno del otro como parte de uno de los juegos. Sin embargo, el encuentro que sacó ‘chispas’ fue el Fiorella Retiz y Shirley Cherres, quienes se sacaron sus ‘trapitos sucios’ cara a cara.

La primera en comenzar habría sido la ex reportera de ‘La Banda del Chino’, quien tildó de mentirosa a la ex porrista del Sport Boys, pero Shirley Cherres inmediatamente respondió y le recordó el escándalo que protagonizó la comunicadora y le dijo: “ No soporto que hayas sido la amante de Aldo Miyashiro ”, respondió.

