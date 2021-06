Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, sacó de nuevo los trapos sucios y arremetió contra el futbolista Christian Cueva, de quien aseguró que una vez la invitó a salir cuando él estaba con la madre de sus hijos, Pamela López.

Por ello, comentó sobre el último ampay del popular ‘Aladino’ en una reunión social, rodeado de tragos y mujeres. Dijo no sentirse sorprendida de las innumerables veces que la esposa de Cueva, Pamela López, ha perdonado sus escándalos y presuntas infidelidades.

“Si una mujer no se da su lugar, cuando las pruebas que una le da. Su último mensaje fue como amenazándome, ella me dijo ‘tienes que tener las pruebas porque te va a poner una demanda’. Yo sigo esperando la demanda, me muero de miedo”, dijo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Luego reveló que la esposa de Cueva la amenazó con una demanda: “Una mujer que tiene los ojos vendados porque depende de él y porque le gustará estar tranquilita en su casa dando hijos. Para mí, ese tipo (Cueva) es un asqueroso”.

‘La Chama’ reiteró que cuando el volante de la Selección Peruana la “acosaba”, su esposa estaba embarazada y por esta razón no le envió las capturas de pantalla que ponían en evidencia a Cueva.

“Como ella estaba embarazada no quería perjudicar su embarazo, me dio miedo, le dije que hable con su esposo que me deje de escribir, que no me esté acosando”.

