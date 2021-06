Alexandra Méndez, mejor conocida como ‘La Chama’, contó detalles de la vez que besó al futbolista Paolo Guerrero. En una entrevista con Magaly Medina, en el programa ‘Magaly TV La Firme’, narró que el ‘Depredador’ le dijo que estaba separado.

“Te cuento que fue parecido al caso que me pasó con la esposa de Christian Cueva. Él (Paolo Guerrero) me dijo que estaba separado y nos vimos un 24 de diciembre. Ahí chapamos, todo bien y quedamos hablando”, contó la modelo.

‘La Chama’ reveló que Guerrero le escribía cuando el deportista estaba con la modelo Alondra García Miró y prefirió mantener su distancia.

“Yo me fui al norte a pasar Año Nuevo y él se fue a Cuba, pero él me dijo que ya no estaba con Alondra (García Miró) y luego en Cuba salen unos videos de Alondra con la familia entera de él. Entonces, yo le dije ‘sabes qué no me molestes porque estás con novia y tal’”, señaló.

“Él siguió escribiéndome y de casualidad fui a la panadería San Antonio y estaba la señora Peta con Alondra cenando... Le tomé una foto a la señora Peta con Alondra comiendo y le pasé la foto a él, le dije que no me moleste, ‘ahora mismo voy y les digo que tú me estás diciendo esto’ (que ya no estaba con Alondra) y listo, desde ahí no hablamos más”, concluyó.

