La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, más conocida por su personaje de La Chilindrina en la serie televisiva El Chavo del 8, reapareció públicamente luego de varios años ausentarse de los medios de comunicación.

La querida Chilindrina habló a 3 años de haber quedado viuda luego de la muerte de su esposo Gabriel Fernández, reconocido locutor mexicano con quien tuvo 48 años de feliz matrimonio.

En esta ocasión, María Antonieta de las Nieves contó que está nuevamente dispuesta abrirle las puertas al amor. Fue así que dio una entrevista al medio TV y novelas donde contó detalles de cómo han sido estos tres años sin la compañía de su esposo.

“Por supuesto que lo extraño, jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo. Decía que, de suceder, luego luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie, ni ver televisión”, contó.

“Fue un año que se me pasó rápido porque no me di cuenta de nada pero al siguiente año dije: “¡Dios mío! pero ¿quién es este esqueleto que estoy viendo en el espejo?” Había perdido 10 kilos”, añadió.

María Antonieta de las Nieves no descartó rehacer su vida amorosa y está dispuesta a hacerlo al lado de un hombre que esté a la altura de ella.

Por tal motivo, la actriz mexicana dio los detalles de cómo sería su hombre ideal. “Me encantaría conocer un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años, yo tengo 72 pero no me siento ni me veo de esa edad para nada”, destacó.

La Chilindrina también descartó usar aplicaciones de celular para conseguir pareja, pues eso no va con ella y le da mucho miedo.

La actriz aclaró que muchas veces las personas creen que por ser artistas tienen mucho dinero y sobre el hombre ideal que está buscando para una relación, este debe ser así: “La otra vez hablaba conmigo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera agarrar algún galán joven que crea que yo soy millonaria porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente, que no me dé pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”.

Por último, la Chilindrina señaló que no piensa llegar al altar nuevamente porque es algo difícil para ella. “Aunque no estoy negada a hacerlo, si es con alguien al que le guste lo mismo que a mí, que es viajar y andar de vagos por el mundo”, puntualizó.