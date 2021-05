La actriz cómica Susan Cristán, más conocida como ‘La Chola Puca’, ha hecho noticia tras denunciar a su esposo por agresión física y psicológica.

Tras alzar su voz en entrevista con RPP Noticias, ‘La Chola Puca’ compartió un mensaje dirigido a su hijo, asegurando que todo lo que hace, lo hace por él.

“Sólo tú me das esa fuerza que necesito”, escribió Susan Cristán en su cuenta de Instagram, compartiendo la foto de su menor hijo.

A través de RPP Noticias, ‘La Chola Puca’ hizo la denuncia tras fuertes declaraciones. “Hoy día ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”.

“Fui a la comisaría de Ate pero me dicen que mi domicilio no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Donde fui a la comisaría, me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho”, contó Susan Cristán.

‘La Chola Puca’ se casó por civil con el empresario Pablo Ramírez a inicios del mes de enero del 2020.

