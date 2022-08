Destronó a Xoanna González. La exactriz cómica, decidió hacer una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde sorprendió a más de uno por sus respuestas muy a la defensiva cuando le hablaban de su novio, Omar Bolaños, a quien no se le conoce profesión alguna.

“Ganando más plata de la que tú pudieras tener en tu vida, si supieran la platita que tiene, no hablarían así”, fue así como la ‘chuecona’ respondió a uno de sus seguidores cuando le preguntó por su novio, pero Magaly resaltó que a Omar Bolaños no se le conoce profesión y por eso se cree que vive de las ganancias de Fátima Segovia.

La ex integrante del ‘Wasap de JB’ además le mandó una chiquita a Xoanna González, quien la ha criticado más de una vez y ahora le quitó el título: “Me va muy bien, soy la reina del Only, literal y sé que soy la reina, por eso no necesito sentarme en algún lugar a hablar mal de los demás”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO