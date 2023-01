José Abelardo Gutiérrez, conocido popularmente como Tongo, fue llevado nuevamente de emergencia al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Según se informó, el cantante se encuentra muy mal y los médico están luchando por salvarle la vida.

El creador de la ‘Pituca’ padece de una enfermedad terminal desde hace varios meses. Según contó el cantante en una entrevista, sufre de insuficiencia renal. Dicha enfermedad se complicó aún más por la diabetes que le diagnosticaron hace años.

“Yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir” , declaró Tongo en dicha ocasión.

En su cuenta de Instagram, Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo, utilizó sus redes sociales para pedirle a los fanáticos de su papá que oren por él.

“Solo le pido a Dios que todo mejore y que pase lo que pase, no se olviden de papá”, escribió Cinthia.