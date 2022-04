La bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar no solo ha puesto los ojos del mundo sobre el actor, sino también se ha convertido en la llave que ha abierto la caja de pandora en la que durante años se han ido acumulando críticas y comentarios negativos sobre el actor.

En ese sentido, en las últimas horas se volvió viral un video del pasado protagonizado por la pareja. En el clip, Jade Pinkett Smith, esposa del actor, revela que se sintió obligada a casarse con el padre de sus hijos.

La actriz brindó estas declaraciones en el programa “Red Table Talk”, en el año 2018. “Me forzaron y fue horrible”, reveló en la mesa redonda, donde estaban presentes su esposo, su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Jones.

Jada confesó que sentía presión para contraer matrimonio con el protagonista de “El príncipe del rap en Bel-Air”. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, señaló Pinkett Smith, quien en ese momento estaba en la dulce espera de su primer hijo, Jaden.

Además, la intérprete aprovechó la presencia de su madre Adrienne para decirle que sentía que ella la había obligado a oficializar la relación. “Lo hicimos porque ‘Gammy’ [el apodo que Jada le puso a su mamá] estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, amplió.

“Sí, recuerdo tener un fuerte deseo que ustedes se casaran y que estabas enferma, no cooperabas en nada”, respondió Adrienne; sin embargo, quiso dejar en claro que “no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”.

Su hija le mencionó que estaba devastada antes y durante la boda: “Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”.

Por su parte, Will vivió la experiencia muy diferente, pues confesó que casarse era algo que deseaba desde pequeño. “Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, comentó Smith luego de escuchar a su esposa.

VIDEO RECOMENDADO

Will Smith sorprende cantando con mariachis la canción de su nueva película

El reconocido actor de Hollywood compartió a través de su cuenta de Instagram un video donde canta la canción oficial de su nueva película “Bad Boys”