Desde su estreno en 1974, “La familia Ingalls” (”Little House on the Prairie” en su idioma original) se ganó el corazón de la audiencia que siguió la serie a lo largo de sus 10 temporadas, aún muchos años después de su inesperado final.

Como se sabe, esta popular serie es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder que narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. Estuvo dirigida y producida por Michael Landon, quien también fue el protagonista interpretando a Charles Ingalls. En la trama, él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así que se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

Pese a que han pasado más de 45 años desde que fue estrenada, muchos recuerdan a cada uno de los personajes que aparecieron en sus 207 episodios. Sin embargo, hay algo que muy pocos conocen: la actriz que dio vida a Laura Ingalls jamás se sintió cómoda trabajando con el actor Dean Butler, quien en la ficción fue Almanzo Wilder, su esposo.

A la actriz Melissa Gilbert no le gustó la idea de que una persona mucho mayor que ella fuera su pareja en la ficción. (Foto: NBC)

¿POR QUÉ MELISSA GILBERT NO SE SENTÍA CÓMODA TRABAJANDO CON DEAN BUTLER?

Si bien, Melissa Gilbert comenzó a interpretar a Laura Ingalls cuando tenía 9 años, a lo largo de la clásica serie todos la vimos crecer, pasando de su etapa de la infancia a mujer y el momento que llega a casarse con Almanzo Wilder, algo que en la vida real no le gustó y la llevó a trabajar incómoda.

Resulta que la actriz no estaba lista para crecer con su personaje en “Little House on the Prairie” y pese a que sabía, de acuerdo a los libros que había leído, que en algún momento ella tenía que enamorarse y formar una familia, nunca le gustó la idea.

“Había tenido dificultades con los intereses y deseos más adultos de Laura”, escribió Melissa Gilbert en sus memorias ‘Prairie Tale’. Todo marchaba bien hasta que en la sexta temporada hizo su aparición Almanzo Wilder, el muchacho del que Laura se enamoraría y se casaría.

Según narró la actriz, ni bien vio el nombre de Almanzo en el guion se sintió mal del estómago. “Las náuseas eran todos nervios. Sabía que iba a tener que mostrar afecto, besarme y en algún momento ir a la cama con un chico cuando en la vida real yo tenía quince años que en realidad parecía una de trece. Nunca había salido, besado o me había tomado de la mano con un chico”, publicó Cheat Sheet.

Pero eso no quedó ahí, pues al saber que el histrión Dean Butler fue elegido para dicho papel, sintió decepción, miedo, ira y náuseas. Y no era para menos, ya que imaginaba que su interés amoroso en la serie estaría más cerca de su edad, pero no fue así. “Lo miré como si se hubiera levantado del laboratorio del Dr. Frankenstein. Tenía veintitantos años. Se afeitó, conducía un automóvil y vivía en su propio apartamento”.

Gilbert también imaginó que el actor también estaba decepcionado cuando la conoció. “Debe haberse sentido tan desanimado al conocer a esta tonta y asustada chica de quince años con pelusa de melocotón en las piernas (ni siquiera me las había afeitado todavía), y que le dijeran que era yo quien tenía que caer, amar y casarse”, escribió.

Si bien, las grabaciones fueron incómodas para ella, con el pasar de los años se convirtieron en grandes amigos.