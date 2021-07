“Little House on the Prairie” (llamada “La familia Ingalls” en Centroamérica y algunos países de Sudamérica como Perú, La casa de la pradera en España y Costa Rica, “Los pioneros” en México, y “La pequeña casa en la pradera” en Chile y Venezuela) continúa siendo una de las series de televisión más recordadas de todos los tiempos. El programa estadounidense, estelarizado por Michael Landon, captó numerosos adeptos a lo largo de sus nueve temporadas e incluso mucho después de su final en 1983, llegando a convertirse en un clásico de culto.

Basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, “La familia Ingalls” sigue el día a día de una familia que vive en una granja en Plum Creek, cerca de Walnut Grove, Minnesota, a finales del siglo XIX. El programa fue transmitido originalmente por NBC y duró nueve temporadas.

Si bien la serie de televisión fue filmada hace más de 40 años en los Estados Unidos, hasta ahora siguen saliendo a la luz detalles que pocos (o nadie) conocía. Por ejemplo, ¿qué pasó con la casa de “Little House on the Prairie”? Aquí la respuesta.

“La familia Ingalls” está ambientada en la década de 1870 y está protagonizada por Michael Landon. (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ CON LA CASA DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Después de casi una década en el aire, “La familia Ingalls” llegó a su fin en 1983. Una vez que terminó la serie, el actor Stan Ivar, quien se unió al programa en la temporada 9 como el guapo herrero John Carter, preguntó si podía quedarse con el set y se le concedió su deseo.

Stan Ivar hizo desarmar la casa de “La familia Ingalls” y trasladarla hasta el condado rural de Los Ángeles, donde él vivía. “La gente se sintió mejor, sabiendo que la casita estaba a salvo”, dijo Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Olsen, a Entertainment Weekly.

“Todos hemos dicho que sería genial verlo en el Smithsonian”, agregó la actriz. Hoy, la casa todavía está en el patio trasero de Stan Ivar.

El actor intentó donarlo al Museo Laura Ingalls Wilder que se encuentra ubicado en Walnut Grove, Minnesota. Sin embargo, Ed Friendly, creador del programa, rechazó la idea.

Además de Michael Landon, la serie también contó con las actuaciones de Karen Grassle, Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, Sidney Greenbush, entre otros. (Foto: NBC)

“No estoy familiarizado con [Ivar teniendo la casa]. Habría sido propiedad de NBC, por lo que habría sido su decisión qué hacer. Pero creo que es algo maravilloso si se puede hacer”, señaló Trip Friendly, cuyo padre, Ed Friendly, contaba con los derechos de las novelas de Wilder y produjo la serie.

Cabe recordar que gran parte de la serie se filmó en un lugar llamado Simi Valley, ubicado en California. Los años de rodaje fueron de 1974 a 1983, casi diez años. Si bien muchas escenas se grabaron en estudio, otra gran parte también se realizaron en exteriores. Y son las praderas de Simi Valley muchas de las que vemos en la ficción.

Gracias al éxito de “La familia Ingalls”, sus protagonistas se hicieron famosos internacionalmente y ganaron miles de seguidores: Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, Sidney Greenbush, entre otros, fueron estrellas del programa.

La casa de la familia Ingalls, en California, Estados Unidos. (Foto: NBC)

MAPA EN GOOGLE MAPS DE LAS LOCACIONES DE LA FAMILIA INGALLS

