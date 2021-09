Quien haya visto “La familia Ingalls” ( “Little House on the Prairie” en su idioma original) recordará a la dulce Alicia Sanderson Edwards, quien era interpretada por la actriz Kyle Richards. La estadounidense de 52 años actualmente se dedica a vender su propia marca de ropa, incursiona en el mundo de los influencers y es dueña de una fortuna. Aquí te contamos un poco más del adorable personaje que se hizo famoso en la recordada serie de televisión.

Resumiendo un poco el personaje de Alice, ella era una niña de Walnut Grove que tras quedar huérfana fue cobijada por Edwards, papel que encarnó Víctor French, acompañado en ese entonces por su esposa en la ficción, Grace (Bonnie Bartlett). Lo peculiar de la intérprete norteamericana es que ahora goza de mayor visibilidad que entonces, y esto gracias a la magia de las redes sociales: tiene más de tres millones de seguidores en Instagram.

Richards, es natural del Estado de California y la histórica serie de “La familia Ingalls” fue su trampolín para llegar al firmamento de estrellas de Hollywood. Su debut se vio marcado por los prematuros cinco años que había cumplido, lo cual le valió para causar ternura en el espectador y así fue que apareció en 18 capítulos de la serie de televisión. En 1998, pudo aparecer con más notoriedad en la popular producción “ER emergencias”, interpretando a la enfermera Dori.

KYLE RICHARDS: UNA INFLUENCER MILLONARIA QUE PASÓ POR “LA FAMILIA INGALLS”

Entre sus últimas apariciones de Kyle Richards en el mundo de la actuación podemos encontrar “CSI” y en “Days of Our Life”. Retrocediendo en el tiempo nos vemos con la novedad que lanzó un libro en el 2011, el cual llevó por título ‘La vida no es un reality show: ama de casa que lo hace todo’. Para muchos esta publicación inclusive podría narrar un poco su vida, pues intenta profundizar sobre cómo ser una combinación entre celebrity y una persona normal.

Actualmente, Kyle Richards es una empresaria de la moda, vende accesorios y prendas que le proveen los más exclusivos diseñadores. También se le conoce por ser protagonista de páginas en la que muestra sus escándalos mediáticos o por sus bienes de lujo, los cuales se aprecia cada vez que va por las calles.

¿CÓMO ES LA VIDA AMOROSA DE KYLE RICHARDS?

Kyle Richards tiene cuatro hijos. Se casó por primera vez en 1988 cuando a penas tenía 19 años. De la relación que tenía con Guraish Aldjufrie nació Farrah Brittany. Su matrimonió solo duró algunos años, pues en 1990 se divorció. Cuatro años después, Kyle decidió darse una nueva oportunidad en el amor con quien ahora es su segundo compromiso, Mauricio Umansky. Con su última pareja tuvo tres hijas: Alexia, Sophia y Portia.

En el mes de septiembre de 2020, la prestigiosa revista ‘People’ le dedicó un espacio con un potente mensaje que resaltaba su glamour: “Kyle mostró sus abdominales ganados con tanto esfuerzo cuando se tomó una sensual selfie en el espejo usando nada más que una bikini con cadena de oro blanco. Ella diseñó el look de playa con un bolso de Hermès, gafas de sol de gran tamaño y muchas joyas”.