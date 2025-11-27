La magia de la Navidad llega al Parque de la Exposición con la primera edición de La Feria Panetón, un evento pensado para toda la familia. Se llevará a cabo los días 20 y 21 de diciembre y promete dos jornadas llenas de música, gastronomía, diversión y espíritu festivo. Las entradas ya están disponibles en joinnus.com

El público asistente podrá degustar y adquirir una amplia variedad de productos navideños en un solo lugar. La feria contará con una gran feria de regalos, paviferia, estación de envoltura, concursos, premios y una amplia variedad de emprendimientos, pensado para que las familias encuentren todo lo necesario para celebrar la llegada del Niño Jesús.

La experiencia incluye espacios de entretenimiento para grandes y chicos, en donde podrán conocer a Papá Noel, realizar manualidades, divertirse en los juegos mecánicos e inflables. Además de participar del emocionante encendido del árbol navideño, una de las actividades más esperadas.

En la zona gastronómica, encontrarán restaurantes como El Chinito, Doomo Saltado, Edo, Tori, Café A Bistro y Big Boy, ofreciendo una selección de platillos ideales para disfrutar en familia.

La feria también ofrecerá múltiples sorpresas preparadas por las marcas participantes, convirtiéndose en un espacio perfecto para vivir la ilusión y el encanto de la Navidad.

MÚSICA EN VIVO PARA CERRAR EL 2025

El escenario de La Feria Panetón recibirá a Susy Díaz, Daniela Darcourt, Los Toribianitos, Bareto, La Nueva Invasión, Los Arlequines y Camagüey; Además de clases de cocina e increíbles shows navideños, que harán de estas dos fechas una Navidad inolvidable.

La cita es el 20 y 21 de diciembre en el Parque de la Exposición. Entradas a la venta en joinnus.com