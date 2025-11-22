El evento urbano más explosivo del año regresa a la capital: COCHI presenta “La Última Cena”, una edición especial que reunirá a Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko este 20 de diciembre en el Club Cultural Lima. Una noche que convocará a tres gigantes internacionales del género urbano y que promete cerrar el 2025 con la fiesta más intensa, sensual y poderosa de la temporada.

Después del éxito arrasador de su última presentación “10 años”, donde Cochinola reventó Lima con un show cargado de energía, fuego escénico, invitados sorpresa y performances inolvidables, “La Última Cena” llega para llevar esa experiencia al siguiente nivel. El público que vivió la edición anterior sabe que Cochi no hace conciertos: crea eventos que se sienten, se bailan y se viven como la verdadera cultura urbana.

Esta nueva edición mantendrá el ADN que caracteriza a Cochinola: un ambiente lleno de ritmo, actitud, sensualidad y una puesta en escena diseñada para que cada persona viva una noche sin pausas. El lineup de lujo Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko garantiza una explosión de reggaetón clásico, perreo intenso y los éxitos que han marcado a toda una generación.

Si la edición pasada marcó un antes y un después rompiendo expectativas, atrayendo a miles de asistentes y generando una ola imparable en redes “La Última Cena” llega para subir la apuesta. Un evento diseñado para vivir una experiencia de fiesta total, desde el primer beat hasta la última canción.

La comunidad urbana ya está encendiendo las redes, y los fanáticos de la cultura Cochi saben que esta última edición del año será un evento que no se repetirá. Un cierre perfecto para quienes viven la noche, el perreo y el ritmo como un estilo de vida.

COCHI: La Última Cena. Lima se prepara para una celebración legendaria que quedará tatuada en la memoria del género urbano. Entradas disponibles exclusivamente en Joinnus.com.