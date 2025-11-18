La exitosa obra musical Luz de Fantasía entra a sus últimas semanas en cartelera, luego de conquistar a grandes y chicos con una historia llena de color, música y emoción.

El show, producido por Del Barrio Producciones y Bluhuse, reúne a un talentoso elenco encabezado por André Silva, Naima Luna, Renato Bonifaz, Wendy Vásquez, Salvador Ballón y Zoe Fernández, quienes dan vida a este mágico universo.

Las funciones continúan sábados y domingos a las 4:00 p.m. en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza, dónde el público podrá vivir una experiencia única antes de sus últimas semanas.

Además, las entradas adquiridas con tarjeta del Banco Falabella cuentan con un 40 % de descuento, una oportunidad ideal para quienes aún no han disfrutado del espectáculo.

“Luz de Fantasía” es una celebración de la imaginación, los sueños y la unión familiar, un espectáculo que combina música, baile y un mensaje lleno de magia y esperanza, no te pierdas las últimas semanas. Entradas a la venta en Teleticket.

