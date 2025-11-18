Pocas veces una película logra que el público se ponga de pie, aplauda con energía, entone el Himno Nacional y abandone la sala con lágrimas en los ojos. “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” no solo lo consiguió: lo hizo en cada función. La cinta peruana dirigida por Diego de León se ha convertido en un fenómeno emocional, un acontecimiento cultural y un símbolo de unidad nacional.

En menos de dos semanas, la película superó el millón de espectadores, consolidándose como el mayor éxito del cine peruano en 2025. Pero más allá de la cifra, lo realmente sorprendente es la respuesta del público: redes sociales repletas de mensajes de orgullo y gratitud, familias que regresan al cine para verla una y otra vez, y jóvenes que, sin haber vivido el histórico operativo, expresan que por primera vez comprenden su magnitud.

Lo que empezó como un proyecto cinematográfico terminó transformándose en un puente entre generaciones. La película es fruto de la visión del productor general Carlos Maguiña Medrano, quien convirtió este film en una misión personal: rendir homenaje a los comandos que participaron en el operativo militar que marcó al país en 1997.

Tras más de 20 años produciendo giras internacionales de artistas como Bad Bunny, Karol G, Carlos Vives, Juanes y Alejandro Sanz, Maguiña encontró en este proyecto la oportunidad de contar una historia que lo acompaña desde su propio pasado militar.

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo”

“Este es mi modo de agradecerles. Fue un acto de coraje, pero también de amor por el país”, afirma.

Esa convicción lo impulsó a crear Producciones Colibrí, con el propósito de desarrollar contenido que inspire, eduque y deje un mensaje valioso para la sociedad. Su compromiso se refleja en cada detalle del filme: la rigurosa reconstrucción histórica, el respeto a los hechos reales y el equilibrio entre acción, humanidad y memoria.

El elenco está liderado por Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, Christian Esquivel y Carlos Thornton, quienes ofrecen interpretaciones honestas y profundas que conectan de inmediato con el público.

El realismo alcanzado en la cinta también fue posible gracias al apoyo del Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas y el Museo Chavín de Huántar, que proporcionaron acceso a locaciones, uniformes, armamento y detalles logísticos que elevaron la producción a un nivel pocas veces visto en el cine nacional.

A 28 años del operativo que mantuvo en vilo al país durante 126 días, “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” no solo recupera un episodio trascendental de nuestra historia reciente: lo revive con una fuerza que vuelve a unir a los peruanos frente a una pantalla.

En un contexto donde la división suele dominar el debate público, esta película demuestra que aún existen historias capaces de conectarnos, conmovernos y recordarnos lo que somos capaces de lograr cuando actuamos con valentía y unidad.