La Gran Fiesta de Santiago llega a Carapongo este 24 de agosto con Mariflor Gómez y grandes artistas

La capital se alista para vivir una de las celebraciones más emblemáticas y vibrantes de la sierra central del Perú: la Gran Herranza Santiaguera, que se celebrará este domingo 24 de agosto en el Local Huancayo, ubicado en el Paradero Buenos Aires de Carapongo, Huachipa.

Esta festividad tradicional, también conocida como Fiesta de Santiago, rinde homenaje a la Pachamama y al Tayta Wamani, agradeciendo por la fertilidad del ganado a través de la marcación y el adorno de animales, en un ritual que une lo ancestral con lo festivo, y que será recreado en Lima con toda su autenticidad.

La jornada contará con la participación estelar de Mariflor Gómez, reconocida como “La Patrona del Santiago”, quien encabezará un elenco de las mejores agrupaciones de música santiaguera del país. Desde las 11:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de un día lleno de música, danza, color y tradición andina.

Además, el evento ofrecerá una experiencia gastronómica completa, con platos típicos de la región y la mejor selección de bebidas, gracias al auspicio de Heineken, que se suma a esta fiesta para garantizar un ambiente de camaradería y alegría.

“Estamos emocionados de traer esta vibrante tradición a Lima y compartir la riqueza de nuestra cultura andina con todos. La Fiesta de Santiago es más que una celebración; es un acto de agradecimiento y unión, y contar con la participación de Mariflor Gómez y el apoyo de Heineken nos permite ofrecer un evento de primer nivel”, señalaron los organizadores.

La invitación está abierta a toda la comunidad de Carapongo, Huachipa, Chosica y de todo Lima para sumarse a esta celebración única, donde la música, el arte, la gastronomía y las raíces ancestrales se unen en un evento que promete ser inolvidable.