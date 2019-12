Guty Carrera generó todo tipo de comentarios por asegurar que “nunca fue infiel” mientras grababa un video con su novia, la mexicana Brenda Zambrano.

“Yo no te he sido infiel, nunca he sido infiel… Yo no soy tus ex, yo soy diferente y punto", le dijo Guty Carrera a la chica reality mexicana.

La respuesta de Melissa

Actualmente Melissa Loza vive una de las etapas más felices de su vida ya que pronto será madre por segunda vez. “Disfrutando el embarazo. Sí (como si fuera el primero), literalmente, después de 18 años no me acuerdo de algunas cositas. Contenta porque es una etapa que estoy disfrutando”, dijo a “Mujeres al mando”.

Cuando fue consultada por las declaraciones de Guty Carrera, Melissa Loza dejó un corto pero contundente mensaje: "No me gusta hablar de terceras personas y menos ya en esta etapa de mi vida en la que estoy tan tranquila. ¿Qué te puedo decir? Los hechos hablan por sí solos.“

La ex chica reality también hizo un divertido comentario al recordar la frase “yo no fui infiel” que Guty Carrera hizo célebre años atrás: “Pues “órale mano” entonces”, señaló entre risas.

Melissa Loza sobre Guty