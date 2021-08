Con la muerte de Valentín Elizalde muchas hipótesis se han venido tejiendo respecto a quien habría sido el responsable de este hecho que enlutó a la familia del cantante de México; sin embargo, su viuda Gabriela Sabag, ha sorprendido a muchos luego que se conociera que contraerá matrimonio con Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del fallecido.

Han pasado 15 años desde que se conoció que el cantante Valentín Elizalde Valencia fue asesinado por una persona cuyo paradero aún es desconocido, pero pese a ello, su música y su carisma es recordado por muchas personas.

El músico nació en Jitonhueca, localidad ubicada en el municipio de Etchojoa (Sonora) donde vivió durante su infancia y empezó a trabajar vendiendo cassettes de música en los palenques. Luego se mudaría a Guadalajara (Jalisco), y posteriormente a Guasave (Sinaloa) donde vivió por algunos años con su padre Everardo Elizalde y sus hermanos.

Tuvo dos hermanos Jesús Elizalde Valencia, Francisco Elizalde y y una hermana, Livia Elizalde Valencia. Cursó estudios en Derecho en la Universidad de Sonora recibiéndose como abogado.

Fue en 1998 cuando debutó como cantante en Bácame Nuevo, Sonora, y sus primeros escenarios fueron en los festejos de una fiesta. El cantante también fue compositor de varias canciones de diversos estilos dentro de la tradición de tambora sinaloense.

El 25 de noviembre del 2006 fue asesinado en la localidad de Reynosa, México.

¿QUIÉN SERÍA EL PRESUNTO RESPONSABLE DE LA MUERTE DEL CANTANTE?

Muchas preguntas salen a relucir sobre este caso para hallar al o a los responsables del crimen. Sin embargo, según el portal Univisión, Valentina Elizalde, hija del fallecido, señaló que una de las personas involucradas en este hecho sería su tío Fausto ‘Tano’ Elizalde.

“Él planeó todo lo de mi papá, el día, la fecha, para que le pasará lo que le pasó”, expresó al programa ‘De primera mano’.

A esta versión se añade la de Marysol Castro, exesposa del músico, quien -según Univisión- en una entrevista para ‘Ventaneando’ de 2020 dijo que su exmarido pudo haber estado involucrado en el crimen de su primo.

“Ese día Tano estaba muy nervioso, no quería ir. Fue él quien agarró esa fecha, su nerviosismo no lo entiendo (...) Vale no quería ir a Reynosa (...) Ese día Tano no se quedó con él para firmar autógrafos”, recordó según Infobae. No obstante, el principal sospechoso ha negado estas acusaciones.

EL MATRIMONIO ENTRE FAUSTO ‘TANO’ ELIZALDE Y GABRIELA SABAG

Otro hecho que ha llamado la atención de la población es que Fausto ‘Tano’ Elizalde mantiene una relación con Gabriela Sabag, viuda de Valentín Elizalde, esto se da luego de los rumores respecto a ello que meses atrás empezaron a sonar con fuerza.

Es así que en una entrevista con el programa Sale el Sol, el cantante pudo confirmar que se casará con la viuda de su primo.

“Quiero decirle a todo mundo que ya le entregué el anillo de compromiso en ciudad Obregón, Sonora. Próximamente a casarnos, vamos a hacérselos saber a todos ustedes, con todo gusto”, indicó.

Precisó que con Sabag tiene una relación estable y ella “encontró la felicidad y las ganas de salir adelante”.

¿QUIÉN ES GABRIELA SABAG?

Gabriela Sabag, viuda y actual novia de Fausto Elizalde estuvo casada con Valentín Elizalde desde 1999, época en que los dos tenían 19 años de edad. Debido a esta relación amorosa nació tiempo después su hija de nombre Gabriela.

Tras el fallecimiento del reconocido músico mexicano, Sabag quedó como su única albacea. Poco después el primo del fallecido la contactaría para negociar los derechos de la vida de ‘El Gallo de Oro’ para llevar a cabo la bioserie “La verdad de mi Tano”.

Para algunos, este fue el inicio de su polémica relación que hasta la fecha continúa y que pronto podrían llegar al altar.