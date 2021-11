Recientemente Jossemery Toledo anunció su viaje al viejo continente, Europa y Paula Manzanal criticó el viaje de la ‘extombita’. Sin embargo en aquel momento Macarena Gastaldo salió a defenderla y se produjo una discusión que terminó involucrando a la familia de la Manzanal en una agresión, eso marcó la separación de ‘Las Chicas Tulum’.

Hoy durante el programa ‘Instarandula’, Samuel Suárez habló del reciente robo sufrido por Macarena Gastaldo, en el que perdió una costosa cartera de Louiss Vuitton y recordó que recientemente Jossemery Toledo también sufrió una pérdida significativa y mencionó la ‘maldición de las chicas Tulum’, ya que no la están pasando bien.

Jossemery Toledo

La ‘expolicía’, sorprendió a sus seguidores al revelar que su viaje de ensueño en Europa terminaría debido a que la maleta con sus cosas importantes y dinero, se habría perdido, por ende tendría que regresar al Perú. Pasaron pocas horas para que la modelo anuncie que “por suerte” encontró su maleta, pero que ya no había vuelta atrás con su retorno a su país de origen.

Macarena Gastaldo

La modelo argentina reveló que sufrió un robo en Miami, en el que perdió sus tarjetas, celular y su costosa cartera de marca Louis Vuitton.

Lamentablemente la modelo no corrió la misma suerte que su amiga Jossemery y no recuperó sus pertenencias: “Me robaron en Miami, no solamente pasa en los lugares feos, en los lugares donde hay delincuencia, pasa en todos lados”.

Paula Manzanal

Por su parte la modelo e influencer estuvo involucrada en una larga discusión con Macarena Gastaldo, donde se dijeron de todo. La discusión molestó de forma extrema a la madre de Paula y terminó agrediendo a Macarena en un lujoso restaurante, por lo que fue denunciada por la argentina.

