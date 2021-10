Macarena Gastaldo sorprendió a sus seguidores al anunciarles que abandonó el Perú y regresó a su país de origen, Argentina. La modelo compartió un breve video de lo que fue parte de su viaje hasta la ciudad de Buenos Aires.

“Por fin llegué a Buenos Aires, una travesía la que queda”, comentó en una historia de Instagram.

Cabe indicar que la modelo realiza este viaje luego de la polémica desatada con Paula Manzanal y su madre Ana Sarmiento. A inicios de octubre, Macarena acudió a la comisaría del distrito de Miraflores para ampliar su denuncia por agresión física en contra de la mamá de Paula Manzanal.

“La señora me tiró el vaso de vidrio. (...) No me esperaba la reacción de la señora que parecía una delincuente, arriba de la mesa, fue horrible”, dijo muy molesta durante una entrevista al programa ‘Amor y Fuego’, luego de acusar a Ana Sarmiento de haberla agredido físicamente a la modelo argentina en un restaurante de San Isidro.

A esto se suman los calificativos que lanzó Ana Sarmiento, la madre de Paula Manzanal, contra Macarena. “Nosotros si tenemos una familia unida y 100% deportista. Dile no a las drogas y al alcohol; ¿Entonces de qué hablas? Mitómana y profesional difamadora”, sostuvo.

