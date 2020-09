La entrevista del novio de Michelle Soifer, Giuseppe Benigni, en el programa “Amor y Fuego" terminó en un Tik Tok entre él y Rodrigo González “Peluchín”.

Rodrigo González se animó a compartir en el video en donde se le ve a los dos haciendo los pasos de baile de un Tik Tok con su distanciamiento respectivo debido al coronavirus o Covid-19.

Haciendo de las suyas, Rodrigo González “Peluchín” bromeó y escribió: “La Michi me lo presta”, haciendo referencia a Michelle Soifer, quien es pareja del modelo venezolano.

La Michi me lo presta pic.twitter.com/Gbw7Gz9J2D — Rodrigo González (@rodgonzalezl) September 18, 2020

Se confiesa

Por otro lado, en entrevista con “Peluchín”, Giuseppe Benigni, le confesó por qué se grabó llorando y posteriormente compartió el video. Incluso como se recuerdo, encendió las alarmas de un posible rompimiento con Michelle Soifer, hecho que fue negado.

El novio de la guerrera contó que fue porque recordó a su papá, a quien no ve desde hace muchos años.

“Mi papá está mal de salud y me dio mucha nostalgia no tenerlo cerca. Era una canción del grupo Tercer Cielo, “Yo te extrañaré” y no lo veo hace siete años. Yo salí (de Venezuela) muy joven de mi país y desde entonces no lo he visto nunca más. Él no ha venido, estuvo en Londres y se volvió a Venezuela. Ahora es mucho más difícil volver a mi país, aquí estoy solo”, dijo Giuseppe Benigni, pero previamente aseguró que continúa manteniendo una relación sentimental con Michelle Soifer.

