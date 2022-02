El retorno del ‘Potro’ a ‘Esto es Guerra’ está dando qué hablar, sobre todo porque su expareja, quien le terminó por ser infiel, está también en el reality. Fue la novia de Guty Carrera, quien se encargó de comenzar la pelea, arremetiendo contra Melissa Loza sin avisar.

Brenda Zambrano, no solo arremetió contra Melissa, además le resaltó su edad: “Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás”.

Al parecer, para Brenda, ver a Melissa Loza en ‘Esto es Guerra’ sería ridículo, por ello le pidió que se retire: “ya jubílese”.

Para Samuel Suárez, esto no pasó desapercibido y anunció que la novela recién comienza: “Me encanta Brenda Zambrano, desde México ya arma el show. Esta temporada habrá bastante morbo, ahora capaz chapa su pasaje y se viene”.

