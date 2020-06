La película animada “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, basada en el popular personaje de Nickelodeon, no se estrenará en cines por el coronavirus (COVID-19), contexto que ha llevado a la cadena infantil y a los estudios de Paramount a un lanzamiento por internet.

El proyecto iba a estrenarse el 22 de mayo, pero fue pospuesto hasta el 7 de agosto durante la pandemia. Finalmente su llegada al público será digital, primero por compra directa y en 2021 a través de la plataforma CBS All Access.

”Este lanzamiento se sincronizará perfectamente con el cambio de marca planeado del servicio a principios de 2021. Daremos la bienvenida en el catálogo a Bob Esponja y a la pandilla de Bikini Bottom (Fondo de Bikini) de la mejor manera posible”, indicó el presidente de ViacomCBS Digital, Marc DeBevoise.

A partir de esa fecha también estarán disponibles todas las temporadas anteriores de la serie “SpongeBob Squarepants”. Esta película animada no es la única cinta diseñada para un público principalmente infantil que salta su estreno en cines durante el contexto de la pandemia tras el éxito de “Trolls World Tour”, que recaudó en abril más de 100 millones de dólares.

Por ejemplo, los estudios Warner Bros estrenaron directamente por internet la película animada “Scoob!”, basada en las aventuras del famoso perro “Scooby-Doo” y la pandilla de investigadores, que a partir de esta semana formará parte de HBO Max.

Los títulos estrenados en internet durante el coronavirus tienen un precio medio de 20 dólares, el equivalente a algo más de dos entradas de cine en Estados Unidos. Pero las grandes sagas destinadas a reventar la taquilla han sido más cautas y las nuevas propuestas de James Bond, “Fast & Furious”, Marvel (como “Black Widow”) o DC (“Wonder Woman 1984”, por ejemplo) han retrasado sus estrenos con la esperanza de que, tarde o temprano, se puedan ver en la gran pantalla y con las salas ya funcionando a buen nivel.

