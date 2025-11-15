Los músicos de cuerdas de la orquesta Filarmónica de Lima interpretaran el tema “La Pared” en el concierto de la artista Colombia. Este es un tema especial dentro de su show. La cantante colombiana solicitó la presencia de los músicos de la Filarmónica.

Así mismo La Orquesta Filarmónica de Lima anuncia su octavo concierto de la temporada 2025, una cita imperdible para los amantes de la música clásica.

El próximo 27 de noviembre a las 8:00 p. m., el Teatro Mario Vargas Llosa será escenario de una noche dedicada a Ludwig van Beethoven, con la interpretación de dos de sus obras más monumentales: el Concierto para piano N.º 2 en Si bemol mayor, Op. 19 y el Concierto para piano N.º 5 en Mi bemol mayor, Op. 73, conocido como “El Emperador”.

El concierto contará con la presencia del maestro Alexander Paley, quien asumirá el doble rol de solista y director invitado. Reconocido por su técnica deslumbrante y su interpretación apasionada, Paley ha brillado en escenarios legendarios como el Carnegie Hall, el Gewandhaus de Leipzig y el Concertgebouw de Ámsterdam, además de presentarse con orquestas de renombre como la Los Ángeles Philharmonic, la Boston Pops y la Orchestre National de France.

El Emperador representa la madurez y la afirmación del genio beethoveniano, mientras que el Concierto N.º 2, más juvenil y luminoso, muestra al compositor en formación, todavía bajo la influencia de Mozart y Haydn, pero ya con un espíritu rebelde que anunciaba su revolución musical. Ambas obras, interpretadas por un artista de la talla de Paley, prometen una experiencia única en el escenario limeño.

Bajo la dirección artística de Paley la Orquesta Filarmónica de Lima continúa afianzando su compromiso con la excelencia interpretativa y la difusión del gran repertorio sinfónico. Esta presentación será, sin duda, una velada inolvidable que reunirá la fuerza del genio beethoveniano con la sensibilidad del intérprete moderno.

📍 Teatro Mario Vargas Llosa – Jueves 27 de noviembre, 8:00 p. m.

🎟 Entradas a la venta en Joinnus