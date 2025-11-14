La popular conductora de “Mande quien mande”, María Pía Copello se quedó sin el vestuario exclusivo que luciría para ir al concierto que ofrecerá la cantante Shakira en Lima, pues en pleno programa en vivo su compañero de animación, Mario Hart, terminó manchando su maravilloso outfit lleno de pedrería, cuando brindaban por sus 555 programas.

La conductora quedó en shock al ver su blusa totalmente manchada y el programa terminó abruptamente. Todo se debió, a que la animadora decidió cumplir el reto que “La Carlota” le hizo un día antes y por eso, presentó feliz su carísimo traje, que consistía en un pantalón plateado y una fina blusa con incrustaciones de pedrería Swarovski, la misma que quedó arruinada por completo luego que el ex chico reality le derramara una copa de vino.

Esto sucedió en medio del brindis por sus 555 programas, donde el Cuy que estaba en patines, tropezó con Mario Hart, haciendo que María Pía se empape en vino, arruinando por completo su vestimenta para tan esperado concierto.

Pía, con rostro desencajado y ojos llorosos frente a cámaras, despidió el programa abruptamente. La conductora e influencer contó que su vestuario era muy especial para su reencuentro con la colombiana, y a pesar de que su equipo de producción hizo lo imposible para revertir la terrible mancha, su blusa quedó arruinada.

Mario Hart terminó manchando el maravilloso outfit lleno de pedrería que María Pía pensaba lucir en el concierto de Shakira.

María Pía señaló que en todos sus años de conductora nunca le había sucedido algo parecido, pues ella es muy cuidadosa con su vestuario y lo peor es que ahora no tiene qué ponerse para el concierto de Shakira.

“Este outfit lo vengo pensando y trabajando desde hace meses y no estoy hablando del dinero, sino del tiempo para bordar cada piedra, obviamente con la ilusión de lucir bien al lado de Shakira. Sé que Mario lo hizo de casualidad, en medio de toda la euforia. Algo me decía que no me lo pusiera, pero quería lucir muy bien en el programa para cumplir el reto y ahora ha quedado así”, indicó María Pía.

El video de la reacción de la conductora se hizo viral en todas las redes sociales, provocando comentarios y hasta algunas figuras populares no dudaron en darle algunos consejos caseros de cómo podría dejar como nuevo su preciado vestido.