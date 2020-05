La actriz María Victoria Santana, más conocida como “La Pánfila”, vive un verdadero drama, luego de que su padre de 80 años se contagiara del nuevo coronavirus COVID-19. Debido a que el mal atacó a su familia, también su madre y su hijo mayor - de tan solo 4 años - dieron positivo a la prueba.

"Yo tenía unos ahorros que se han ido a la clínica, 16 mil soles. Pero ya no tengo plata. Mi papá tiene 80 años, yo soy hija única, no tengo hermanos que me puedan ayudar (...) “A mi papá lo he tenido que traer a mi casa con un balón de oxígeno que me ha costado 3 mil 500 y que solo dura 24 horas”, añadió.

La Pánfila tiene dos pequeños hijos, de diferentes padres. Sin embargo, el padre de su hijito mayor que tiene el virus se hizo ‘humo’.

“¿Y el papá de tus hijos te está ayudando?”, le preguntó Magaly Medina.

"Ustedes saben que el papá de mi hijo mayor , se hizo humo, yo no se nada de él (...) A ver si aparece, se llama Juan Carlos Suito Salazar. Si por último no quiere ver a mi hijo que me deposite en mi cuenta, él o su familia, es una situación de urgencia”, expresó María Victoria Santana.

“Yo le diga donante de esperma”, agregó la artista.

Magaly Medina la apoyó en su pedido en medio de este duro momento. “si no te ha apoyado con nada , no es padre"

