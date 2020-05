María Victoria Santana, más conocida como “La Pánfila”, compartió en su cuenta de Instagram un nuevo mensaje informando sobre la salud de su padre, quien tiene 80 años y se contagió del coronavirus o Covid-19.

“La Pánfila” contó que su papá sigue dándole la batalla al coronavirus. “El está en casa con oxigeno constante y medicación luchando para pronto volver a cantar (...) Solo tengo gratitud en mi corazón y confío en pronto despertar de esta pesadilla. Pronto volveras a cantar Don bebe .(el 25 cumple 81años)”.

La actriz cómica no se olvidó de agradecer a todos los que la han ayudado en esta difícil situación. “Hace una semana mi papá sufrió un infarto ocasionado por el Covid 19.Tiene neumonía. Pero sigue luchando por su vida.Quiero agradecer a todos los que me escriben. No tengo tiempo de contestar como podrán entender”.

“Gracias amigos de la prensa, mis compañeros artistas, mi amigos de promo, mis amigos,mis vecinos,mi elenco del circo,mis panfilovers, mi familia .Sin su ayuda no estaría él aun con nosotros.Esta es una carrera de largo aliento. Sigan orando porfavor”, pidió “La Pánfila”.

Ella contó que su familia estaba acatando el aislamiento social obligatorio, pero igual su papá se contagió.

