La mamá de Jefferson Farfán ha hecho noticia luego de que el fin de semana lanzara audios de Melissa Klug con los que intentó dejarla mal parada.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención es cómo la propia doña Charo relató una pelea entre Jefferson Farfán y su hijo mayor con Melissa Klug.

¿El motivo?

La cantante salsera Yahaira Plasencia, con quien se le empezó a vincular nuevamente desde agosto del 2019. Fue en ese entonces que Magaly TV La firme sacó el primer ampay donde ambos están juntos en el departamento del futbolista en Miraflores.

En las imágenes se ve a Yahaira Plasencia compartir una velada junto a Jefferson Farfán y a los músicos de su orquesta.

Luego de unos días, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se fueron de viaje a Cuba y fue ahí donde Melissa Klug salió a reclamar que también debería de llevarse de viaje a sus hijos.

Ahora, doña Charo complementa esta historia contando cómo fue la pelea entre Jefferson Farfán y el mayor de sus hijos con Melissa Klug por Yahaira Plasencia.

Doña Charo contó que el menor, ni su hermanitos, quisieron salir con su papá ni mucho menos contestarle el teléfono y fue ahí donde el pequeño le reclamó por los regalos que le daba a otras personas, entre ellas la salsera Yahaira Plasencia.

Doña Charo cuenta que su nieto no quiere ir al colegio porque es millonario

“Lo veo a mi nieto mayor medio extraño, medio serio, lo saludo, lo abrazo, los beso”, empieza a relatar.

Doña Charo (DC): Hijito te voy a pasar con tu papá que te quiere saludar y de ahí te quiere recoger, ¿a qué hora te van a tener listo para que salgan a almorzar con tu papá? o salen en la tardecita para que los lleve a los juegos.

Hijo de Jefferson Farfán (HJF): No, yo no quiero hablar con mi papá.

DC: ¿Qué me estás diciendo?, ¿por qué no quieres hablar con tu papá?

HJF: No, no quiero hablar con mi papá

-me mencionó a otra persona, que ya se pueden imaginar-

Porque a ella la lleva de viaje, la lleva para acá y le compra cosas, a nosotros nos da menos, si nos ve, nos lleva a comer pollo, nosotros queremos que nos lleve a más sitios que gaste más plata, que nos compre más cosas.

DC: Hijito eso no es así, aquí no estamos hablando de lo material, estamos hablando del cariño y el amor, la plata, las cosas materiales eso no interesa, porque tu papá no ha tenido, no hemos tenido, yo he vivido en esteras, en arena con tu papá y no puede ser posible.

-Le volví a dar el telefóno, mi hijo estaba en línea-

HJF: Te he dicho que no quiero hablar con mi papá.

DC: Hijito por qué si tu papá te da tanto cariño cuando viene, tu papá trabaja afuera, no tiene tiempo al 100% para estar con ustedes, si él no trabaja de donde (vamos a vivir).

HJF: No, no voy a hablar, que no me venga a recoger, porque no voy a ir.

-Y el chiquito: “sí, no vamos a ir”-

Ante tal situación, doña Charo afirmó que sus dos nietos “estaban bien entrenados”.

Luego, la mamá de la ‘foquita’ reflexionó así: “ojalá Dios quiera que algún día nos sentemos a limar asperezas”.

“Ellos viven con su mamá, yo no creo que el guardián, ni la empleada le va a decir eso a los niños, todo hablaba puras cosas materiales”, agregó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Karina Rivera explica ausencia de Nicola Porcella en el programa

TE PUEDE INTERESAR