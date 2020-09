Sabine Moussier es una actriz de origen germano que se hizo conocida en México tras haber participado en exitosos melodramas como “María Isabel” (1997), “El privilegio de amar” (1998), “La madrastra” (2005), “La malquerida” (2014), “Me declaro culpable” (2017-2018) entre otras. Si bien, su carrera fue muy exitosa por los papeles que desempeñó, su vida personal ha sido muy complicada, sobre todo porque ha mantenido una perturbadora relación de seis años con un hombre que jamás ha visto.

Lo curioso de este romance es que sólo se ha dado mediante contacto telefónico; pese a ello, Moussier asegura que con este individuo llegó a tener momentos de felicidad, aunque no puede precisar si realmente está enamorada de él. A continuación, te contamos todo sobre esta compleja relación emocional que tiene la actriz.

La actriz asegura que no puede salir de esta relación que en varias ocasiones la ha hecho feliz (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

¿CÓMO CONOCIÓ A ESTE HOMBRE?

Sabine contó que esta relación a distancia se inició hace seis años, luego de que alguien de su confianza filtró su número de teléfono. Desde ese momento, este sujeto comenzó a llamarla y estar al tanto de todos sus pasos.

“Una maquillista le dio mi teléfono a esta persona. Estoy muy enojada con ella [la maquillista] porque me dijo que era un gran ser humano, que era guapísimo. ¡Me habló maravillas de él! (…). Ya pasaron seis años y me sigue hablando todos los días. No lo conocí ni lo voy a conocer, pero se llama Leonardo Demián o Demián Leonardo con un apellido que ha cambiado muchas veces”, manifestó en una entrevista al programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

La actriz es madre y aconsejó a sus hijos que no sigan sus pasos; es decir, no tener amistad con alguien que no conocen (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

UNA RELACIÓN PERTURBADORA

A pesar de asegurar que este individuo la ha hecho feliz en varias ocasiones, reconoce que también le ha complicado la vida, pues la cela bastante y se toma la atribución de llamar a sus pretendientes; y aunque sabe el riesgo de estar en una relación de este tipo, menciona que no puede salir de ella.

“No quiero hablar de él porque fui muy feliz con él. No tienes idea de lo que me divertía, contenta, enamorada, radiante [que estaba] y me paraba para hacer ejercicio por él, sin conocerlo (…). Suena chistoso estar con alguien que no está (…). No te puedo decir [si estoy enamorada]”, le dijo a su entrevistador.

La actriz de origen germano ha señalado que la persona con la que está, pese ano conocerlo, la ha hecho feliz varias veces (Foto: Sabine Moussier / Instagram)

NO PUEDE TENER PRETENDIENTES

La actriz ha contado que a raíz de esta “relación” no puede salir con otras personas, pues en una ocasión le mandó [una corona de] flores a un pretendiente, algo que la asustó. “Les escribe y dice cosas (…), a veces estoy con un amigo, y sabiendo que es un amigo llama. Comienza a sonar el teléfono y no contesta, hasta que me lo pasan y empieza a hablar; se queda callado hasta que yo tomo el teléfono (…). Ahora estoy molesta con él y le tengo bloqueado los 13 o 15 teléfonos e Instagram”.

Sabine comenta que no puede tener otra relación porque nadie la podría querer como está ahora, haciendo referencia a todas las operaciones que ha tenido (nariz, busto, columna, cadera, rodilla, cuello y hombro).

NO PUEDE DEJARLO

En otro momento, indicó que no puede dejar a esta persona porque “ha estado noche y día”, para hacerla reír y hacerla sentir bien. “Ha estado en todas mis operaciones, yo ni siquiera podría tener una pareja”.

En una ocasión, este individuo le dijo que hizo un pacto con el diablo para que estén juntos. “Yo no sé, pero no me puedo salir [de esto] y ¡está de la fregada!”.

Aunque ha señalado a sus hijos que fue feliz con este individuo, le ha pedido que no sigan sus pasos y no se dejen llevar por alguien que no conocen.