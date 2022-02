Sin lugar a duda, la telenovela mexicana “Rebelde” se convirtió en todo un fenómeno cuando se estrenó en octubre de 2004, marcando a toda una generación que se sintió identificada con cada uno de los personajes que aparecieron en sus tres temporadas. Cómo olvidar a sus protagonistas: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes cautivaron con sus actuaciones al público, sobre todo juvenil, que no se perdió ninguno de sus 440 episodios; a ello se sumó la banda RBD, conformada por sus mismos integrantes, con los que hacían gira.

Si bien, la serie llegó a su fin en junio de 2006, generando gran tristeza en la audiencia, lo mismo pasó con los actores que tuvieron que decirle adiós al proyecto que los lanzó a la fama. El día de la despedida quizá fue uno de aquellos que todos lamentaron, pues ya no volverían a ver sus amigos, equipo de trabajo y más; sin embargo, hubo una actriz a la que no le fue difícil desprenderse de esta producción. Nos referimos a Maite Perroni, quien dio vida a Guadalupe ‘Lupita’ Fernández.

A continuación, te contamos por qué a la mexicana, nacida el 9 de marzo de 1983, no le fue difícil despedirse de la telenovela que la llevó a ser reconocida en diversos países.

Maite Perroni alcanzó la fama tras dar vida a Lupita en "Rebelde". Tras este proyecto continuó su carrera incansablemente. (Foto: @maiteperroni)

A MAITE PERRONI LE FUE FÁCIL DESPEDIRSE DE “REBELDE

Como se sabe, cuando terminaron las grabaciones de “Rebelde”, Maite Perroni continuó con su carrera, al igual que el resto de sus compañeros, pero a diferencia de ellos, desprenderse de dicha producción no fue tan difícil.

Según contó en entrevista a El Universal, mientras que sus colegas pensaban cómo iban a retomar sus carreras tras el fin de la serie, ella estaba tranquila porque ya se le habían abierto otras puertas.

“Soy de vivir el momento y cerrar ciclos. Cuando ‘Rebelde’ terminó, después de cinco años – con su banda RBD –, para muchos de mis compañeros fue un proceso muy duro volver a empezar y ver qué harían. Yo ya estaba en otras cosas, estaba en otros proyectos, con planes de telenovelas”, señaló.

Como todo empezó a ir bien en su vida, lo único que le quedaba era agradecer y seguir adelante. “Para mí, hoy ‘Rebelde’ y RBD serán el amor de mis amores, un proyecto que significó muchas oportunidades, pero no me quedé enfrascada en eso. Yo estaba viviendo mi presente. RBD se acabó, lo abracé, lo agradecí y hasta el día de hoy lo hago, pero me fui a construir mi historia. No tuve tiempo de ponerme triste”.

Y es que tras el fin de “Rebelde”, Perroni siguió en nuevas producciones como telenovelas, series y cine. Entre las que destacan están “Lola, érase una vez”, “Cuidado con el ángel”, “Mi pecado”, “Triunfo del amor”, “La gata”, “El juego de las llaves”, “Oscuro deseo” y más.