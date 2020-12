Gisela Valcárcel hace poco compartió en sus historias de Instagram una secuencia del programa que conduce su hija Ethel Pozo, América HOY, donde una nutricionista hablaba de las bondades de comer la pata de pollo.

Como se sabe, entre los beneficios de consumir las populares patitas de pollo (en una rica sopa, por ejemplo) es que promueve la elasticidad en la piel, ya que es excelente fuente de colágeno.

La ‘señito’ intentó comer un par de patitas de pollo, pero no pudo. Gisela dijo que le parecían “las manos del alguien” por lo que optó por comer otra cosa.

“Esto es colágeno y todo lo que quieran. Sí, es bueno, las patitas de pollo tienen colágeno, pero yo la verdad no puedo, para mí son las manos de alguien, no puedo comerlas, lo intenté, al que le gusta siga no más”, se le escucha decir en el video.

A ti, ¿te gustan las patitas de pollo?

