La modelo Tilsa Lozano se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta y no solo por la amistad con el luchador Jackson Mora, ex de Olinda Castañeda, sino porque su exestilista Daniel Bernal la volvió a vincular con el futbolista Juan Manuel Vargas.

“Aquí hay alcahuetismo por los dos lados. Está Camila por un lado y el primo del ‘loco’ por otro lado. Yo lo que sí he visto, en los años que yo he estado con ella, peinándola, he visto que sí han tenido comunicación porque hay un familiar del loco Vargas que cuando quieren verse, cuando quieren quedar o hablar de alguna cosa o comunicarse, lo hacen a través de esta persona”, señaló el experto en modas.

Tilsa Lozano fue abordada por el programa Válgame quienes le preguntaron de todo y ella respondió. Cuando le consultaron por Jackson Mora, ella dijo no interesarle. Pero cuando la interrogaron sobre las recientes declaraciones del estilista Daniel Bernal, Tilsa Lozano optó por quedarse muda, es decir, no quiso decir nada al respecto.

Por el contrario, Tilsa Lozano prefirió subir las lunas de sus ventanas e irse rápidamente del lugar.

“Tu exestilista ha salido a hablar y dice que tú todavía te sigues viendo con el ‘loco’”, le dijo la reportera.

“¿Qué? Ahh, no”, respondió la vengadora quien optó por terminar de irse del lugar.

Tilsa se confiesa