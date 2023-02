Jazmín Pinedo recibió un hermoso detalle de su novio, el uruguayo Pedro Araujo , quien regresó a su país y mantiene una relación a distancia con la ‘Chinita’. La pareja recién tiene una mes de romance, pese a que está alejados físicamente.

El joven dedicó unas románticas palabras a la conductora de ‘Más Espectáculos’, a través de un video grabado en Uruguay.

“Hola Chinita, bueno quería recordarte en el Día de San Valentín lo mucho que te quiero, aprovechar para mandarte un beso gigante, preguntarle a la producción si de repente nos pueden conseguir un día libre porfa que me vengas a visitar, que no estaría mal. Te quiero” , le dijo a la Pinedo.

Qué respondió Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo se mostró emocionada por las palabras de su pareja. “ Gracias amor. Te mando un beso amor, te quiero mucho ”, comentó la ‘Chinita’ este 14 de febrero de 2023.

“Qué linda sorpresa, no me lo esperaba. Nosotros ya nos conocíamos hace varios meses, estábamos saliendo un buen rato y ahora ya somos pareja. Me hizo dejar de lado las barreras con las que estaba cargando. De enamorados, recién vamos a cumplir un mes”, sostuvo.

Novio de Jazmín Pinedo la sorprende con romántico detalle en vivo por San Valentín

