La Miss Perú Janick Maceta fue invitada a “El Reventonazo de la Chola”, donde fue testigo de la presentación de La Uchulú en el traje típico que ella lució en Miss Universo.

La Uchulú realizó la pasarela y entre risas, Janick Maceta expresó: “Pero hasta acá le veo la nariz, la operación. Me voy a desmayar, me voy a sentar, cholita”.

Por su parte, la ‘Chola Chabuca’ también expresó su descontento ante los movimientos exagerados de La Uchulú: “¡Qué horror!”.

“No, yo me voy a desmayar acá, esta es una falta de respeto a mi trabajo”, señaló Janick Maceta, quien decidió ‘enfrentar’ a La Uchulú.

“¿Te has puesto mi traje?”, le preguntó. Pero La Uchulú no se quedó callada y dio una contundente respuesta: “No, es mío, yo he gastado mi plata para tener mi traje”.

Fuente: América TV

TE PUEDE INTERESAR