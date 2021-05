Josimar admitió que pasó por un “tropiezo” en su relación sentimental con María Fe Saldaña en la reciente edición de “El artista del año”, programa de Gisela Valcárcel.

“Como toda pareja hay tropiezos, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Hemos conversado y estamos felices”, comentó el cantante de salsa.

En conversación con Valcárcel, el intérprete de la canción “Con la misma moneda” explicó que los problemas con su pareja comenzaron cuando él ingresó al programa “El artista del año”, donde debe ensayar arduamente para sus números musicales.

“Gracias por aguantarme. Yo sé que no soy fácil y esto de ‘El artista del año’ me tiene estresado porque quiero que todo salga bien. Como siempre hemos estado unidos porque ella trabaja conmigo en la empresa y ahora nos separamos por los ensayos, eso nos afectó un poco, pero me entendió”, explicó.

“A veces yo me frustro y me pongo a un lado. No hablo y estoy concentrado con mis audífonos pensando y pensado. Nadie me saca de ese lado. Ella quiere apoyarme, pero yo me encierro tanto en algo que me apasiona como es el canto... pero ya hablamos”, concluyó el salsero.

