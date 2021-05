“La Uchulú” estuvo en “América Hoy” y dijo estar soltera, confirmando así el fin de su relación con “El Shamuco”, interpretado por el youtuber Samuel González.

“La Uchulú” no dijo cuáles habrían sido las razones del fin de su relación, pero respondió: “No hay que enamorarnos, nos pagan mal, nos montan cachos”.

Cuando le preguntaron si “El Shamuco” le habría engañado, “La Uchulú” respondió: “Yo no he dicho nada”.

Lo que más gracia dio es cuando “La Uchulú” dijo: “Por eso eso te digo ñaña, una debe ser del pueblo, para el pueblo y para el consumo del pueblo”.

‘DESPEDIDO’

El youtuber Samuel González, conocido popularmente como “El Shamuco”, confirmó que no trabajará más con el equipo de ‘La Uchulú’. El joven centrará sus esfuerzos en su propio canal de Youtube ahora que ya no participará en los videos de la participante de ‘El Artista del Año’.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, dijo en diálogo al diario Trome.

