“La Uchulú” sorprendió en “Esto Es Guerra” al confesarle su amor a Patricio Parodi. Por ello dijo estar triste porque lo están emparejando con otra persona.

“Esta emparejándose con otra persona y eso me pone mal. Ella es una cara de carachama. Me da cólera en vez de que lo emparejen conmigo”, dijo la Tik Toker de la selva.

Al ver el poco interés de Patricio Parodi, “La Uchulú” amenazó con hacerle un “amarre” para que se enamore de ella. “Él no me preocupa porque haré mi amarre. Yo te quiero para mí”, agregó.

Al respecto, Patricio Parodi dijo no creer en esas cosas y hasta el propuso presentarle a un amigo en referencia a Ignacio Baladán. “Yo no creo en nada de eso. Yo personalmente no creo en eso”.

“La Uchulú” también le pidió a Patricio Parodi dejar a la ex, en referencia a Flavia Laos. “Pero si tú no crees, va funcionar. A la ex déjala ir, el futuro te va dar algo mejor y ese mejor soy yo”.

