“La Uchulu”, cuyo nombre real es Esaú Reátegui Wong, desató polémica en redes sociales tras promocionar su próximo proyecto. El tiktoker de 21 años de edad lanzará el videoclip de lo que sería su primera canción “No te voy a perdonar”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fueron las candentes fotografías del youtuber, donde luce diminutas prendas y deja mucho a la imaginación.

“Muchos preguntan por mi pihuichito… ñañito no mire mucho ahí abajo, que te va picar tu ojo”, comentó el artista en referencia a sus partes íntimas.

Algunos seguidores de ‘La Uchulú' se sintieron ofendidos y lo criticaron por mostrarse - casi al natural - en redes sociales.

“Mal ejemplo para los niños. Eso es Perú. Dan pantalla a personas que no aportan nada al país”, escribió un indignado usuario.

‘La Uchulú' respondió no se quedó callada y respondió con todo: “yo nunca me he considerado un ejemplo, para educar están los padre. Si quieres contenido, hay miles de páginas, usted decide y tiene el poder para con sus hijos”.

“Ya está cayendo en la vulgaridad... ¡así no inicio! Qué pasó? Que el Señor te ilumine querida Uchulú”; criticó otra seguidorea, a lo que el tiktoker comentó: “todo comentario con respeto es aceptado…”

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Guty Carrera acompaña a su novia a estética