Este último fin de semana, se especuló que la salsera Paula Arias estaría embarazada de su novio, el pelotero Eduardo Rabanal, quien confundió a todos los seguidores con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Bendiciones dentro de ti, son la mejor dicha que puedo tener, te amo corazón, juntos como novios, como pareja, como familia y ahora como padres es la mejor dicha que me ha dado toda mi vida”, escribió el futbolista en un post, dando a entender que la líder de Son Tentación estaba esperando un hijo de él.

Sin embargo, a los pocos minutos, borró el post. ¿Qué pasó?

El programa ‘América HOY’ se comunicó con Rabanal, quien explicó qué fue lo que pasó con su novia.

“No, no, ya en su momento saldrá a aclararlo ella. En realidad fue un tema que tuvimos una sesión de fotos para la orquesta, me meto a la sesión, el fotógrafo me enseña una de las tomas y yo le digo: ‘Amor, estás gordita’” , dijo.

Fue allí que la salsera sorprendió a su novio con tremenda respuesta: “Y ella me dice: ‘Sí, mi amor, estoy embarazada’. Entonces yo lo publiqué y me dice: ‘No gordo, es una broma, no estoy embarazada’.

Todo terminó como una curiosa anécdota de la pareja.

