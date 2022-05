La mecha fue prendida una vez más y una vez más, la primera en hablar ante los medios es Melissa Paredes, quien lo volvió a hacer en ‘América Hoy’, programa de donde tuvo una accidentada salida tras ser ampayada siendo infiel con su bailarín.

Una de las preguntas y dudas que quedaron en el público tras la entrevista de Melissa Paredes, es si esa era su condición para retornar al programa de Ethel Pozo, ante esa posibilidad, el productor del programa salió a aclarar el tema.

Armando Tafur aclaró esto sobre el posible retorno de Melissa: “Creo que algunas cosas que en este momento pasan en su vida hacen que Melissa todavía no se pueda reactivar. Pero no descarto que Melissa, en algún momento, regrese al programa (...) el equipo ideal, veo a Janet, Ethel, Melissa y Brunella juntas. Sí, la veo en la foto, no la descarto, siempre y cuando todo vaya dentro del cauce”.

En la misma entrevista para el ‘Trome’, el productor de ‘América Hoy’, negó que le hayan hecho una entrevista a Melissa para limpiarla: “Melissa no trabaja en el programa ni en América, acá no se trata de juzgar ni crucificar a nadie. Entonces, no se trata de lavarle la cara a nadie, no tenemos por qué hacerlo. Para empezar, Melissa no trabaja actualmente en América ni en GV. Ethel ha preguntado lo que la gente quiere escuchar y de manera alturada”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Inicio de EEG, las palabras de Johanna

Inicio de EEG, las palabras de Johanna