“Spider-Man No Way Home”, conocida en español como “Spider-Man: Sin camino a casa”, es una de las películas más esperadas de este 2021, pues resolverá muchas dudas que quedaron al aire tras el final de “Spider-Man: Far From Home”.

La cinta de 2019 emitió una de las escenas postcréditos más impactantes de toda la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, puesto que trajo de regreso a la franquicia a nada más y nada menos que J. Jonah Jameson, el editor de un periódico ficticio de Nueva York que lleva a cabo una campaña de desprestigio contra Spider-Man.

Este personaje es interpretado por el actor J.K. Simmons, quien repite su rol de la trilogía original que se estrenó entre 2002 y 2007. Su retorno ha generado muchas preguntas en los fanáticos, especialmente por la versión que adoptará en la próxima entrega.

"Spider-Man: No Way Home" se estrena en diciembre (Foto: Captura de Yotutube)

LA VERDADERA IDENTIDAD DE J. JONAH JAMESON

La aparición de Jameson ha desatado la curiosidad de los espectadores y “Spider-Man No Way Home” espera responder cada duda. Con el fin de no dejar sumergido en la incertidumbre al público, el mismo Simmons reveló un detalle importante de su personaje en el podcast Happy, Sad, Confused.

J.K. SIMMONS HABLA SOBRE SU ROL EN LA PELÍCULA

El intérprete de J. Jonah Jameson expresó que la versión que se ve en el Universo Cinematográfico de Marvel es una variante del personaje que interpretó en la trilogía original:

“¿Sabes qué? Creo que es una versión ligeramente diferente [..] Ciertamente, de los creadores de la versión actual de la historia, es un personaje muy diferente. Para mí, es un personaje ligeramente diferente. Es el mismo fanfarrón; el mismo tipo con menos pelo. Honestamente, me gustaría que tuviera el mismo cabello ... Lo más importante es que sigue siendo el mismo fanfarrón y tiene el mismo maldito bigote y puro, al menos. Como es apropiado para ese personaje, es un poco de alivio cómico que se rocía ligeramente en la película”.

ALGUNAS DIFERENCIAS DEL PERSONAJE

Esta versión de Jameson no continúa en un periódico, sino que se desarrollará en un canal de transmisión en vivo, mediante la cual tendrá irritado al público de forma moderna. Con el uso de la tecnología, el sujeto intentará lastimar continuamente a Spider-Man, haciéndolo ver como un villano aún más malvado que en las anteriores cintas.