William Levy es uno de los actores más reconocidos mundialmente y también uno de los galanes más exitosos de las telenovelas. Al artista cubano que triunfó con “Café con aroma de mujer” se le vinculó, en el 2011, con la actriz Bárbara Mori debido a que salieron a la luz unas fotografías donde aparecían juntos.

Debido a su gran profesionalismo William Levy ha participado en varias telenovelas que tuvieron éxito en su momento. Entre ellas destacan “Olvidarte jamás”, “Sortilegio”, “Cuidado con el Ángel”, “Triunfo del amor” y una de sus últimas producciones fue “Café con aroma de mujer”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación sentimental drante casi 20 años (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

En plano sentimental, el artista cubano estuvo casado con Elizabeth Gutiérrez, aunque -en su momento, también se le vinculó con algunas actrices como Bárbara Mori.

Precisamente, Bárbara Mori ha participado en importantes telenovelas que han tenido gran éxito a nivel internacinoal como “La negociadora”, “Dos Lunas”, “Rubí”, “Mirada de mujer”, entre otras.

Bárbara Mori cuando interpretó a Rubí (Foto: Difusión)

CUANDO WILLIAM LEVY FUE CAPTADO CON LA ACTRIZ BÁRBARA MORI

William Levy y Bárbara Mori son dos reconocidos actores que han destacado por su participación en distintas telenovelas que han sido todo un éxito en varios países.

Muchos se preguntarán ¿qué tienen en común William y Bárbara?, pues, en el 2011 ellos fueron captados juntos y por aquella época también salieron a la luz las fotografías de lo ocurrido. En ese sentido, el portal Univisión asegura que el actor también ingresó a la casa de la actriz en horas de la madrugada.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE WILLIAM LEVY Y BÁRBARA MORI?

Años después, en el 2019, según precisa Univisión, el programa “Sale el sol” entrevistó al fotógrafo que estuvo en el lugar de los hechos.

La identidad del fotógrafo no fue revelada pero relató lo que ocurrió esa madrugada y cómo hicieron para que nadie los descubra en ese momento. Todo empieza -según su versión- cuando lo llaman por teléfono y le dicen que William Levy y Bárbara Mori estaban en un cine de Ciudad de México.

“A ellos les abren las escaleras de la salida de emergencia. Él ya conocía tan bien el cine, que su camioneta la estacionaron afuera de la salida de emergencia. Entonces cuando a mí me hablan y me dicen, ‘está en tal sala, acaba a tal hora, todos los datos de él y viene con Bárbara Mori, dije ‘es una bomba’”, expresó esta persona.

Bárbara Mori ha protagonizado varias telenovelas (Foto: Bárbara Mori / Instagram)

Luego de ello las luces de las escaleras de emergencia del cine se apagaron, en ese lugar se habían colocado estratégicamente los fotógrafos. Por su parte, la actriz llamó a una patrulla para que entretengan a los paparazzis pero no contaba con que otro equipo de fotógrafos se dirigió a su casa, según añade Univisión.

“Nos fuimos volando, nos instalamos y a los cinco minutos llegó la camioneta de William Levy, ya sin escoltas, muy tranquilos y quitados de la pena”, señaló el reportero gráfico.

Fue así como le pudieron tomar las fotos a los actores y que luego saldrían a la luz en las portadas de las revistas.

¿QUÉ DIJERON BÁRBARA MORI Y WILLIAM LEVY AL RESPECTO?

Tras este hecho y días después los periodistas querían saber la versión de Bárbara Mori y de William Levy; pero estos esfuerzos fueron en vano debido a que ninguno de los dos pronunció palabra alguna sobre el caso.

La revista quien señaló que cuando Bárbara Mori acudió a un bar donde su hermano debutaría como cantante profesional, trató de evitar a los periodistas. Luego de tanta insistencia declaró, pero cuando se le consultó sobre la salida con Levy siempre cambiaba de tema.

Por su parte, William Levy fue visto en Guatemala donde también se le consultó al respecto.

“Bárbara Mori no está en Guatemala. Ella no sé dónde esté, pero no en Guatemala. Está el escritor y yo. Venimos a ayudar al Teletón. De esas cosas preferimos no hablar, venimos aquí a ayudar”, sentenció ante la prensa.