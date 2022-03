Jorge Antonio Pozo Ramal, padre de Ethel Pozo, reveló detalles inéditos de su última conversación con Gisela Valcárcel. El hombre de 66 años estuvo EN VIVO en el programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Pozo Ramal contó que habló con la ‘Señito’ hace 15 años, al enterarse que el periodista Beto Ortiz iba a sacar un episodio de su programa ‘Vida Secretas’, el cual lo dejaba mal ante la opinión pública.

“Me pasaron el talán de que me dejaban mal parado, yo la llamé (a Gisela) y con ella conversé personalmente, conversamos muy bien. Ella mandó a editar esa parte del reportaje. Yo le dije: ‘por favor, yo tengo familia, amistades, no soy persona pública y no tengo por qué seguir pasa pagando este exitoso tuyo’”, comentó en conversación con ‘Peluchín’.

“Me dijo que no me preocupara y cumplió su palabra”, agregó el padre de la hija de Gisela Valcárcel.

El padre biológico de Ethel Pozo dijo que la conversación con Gisela se vio interrumpida con la llegada de Javier Carmona, exgerente de Latina Televisión (en ese entonces, Frecuencia Latina)

“Nos reímos y conversamos un ratito en su carro. Se perturbó la conversación porque llegó en ese momento su marido, que era Javier Carmona, y de manera grosera, atrevida, me abrió la puerta, me sacó, me agarró de acá (la camisa) y dijo ‘¡sal de acá!’”, comentó.

Jorge Pozo recuerda anécdota con Gisela Valcárcel

