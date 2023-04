Raúl Romero fue entrevistado por Renzo Schuller en el canal de YouTube “No Somos TV” y un segmento de esta conversación se hizo viral en TikTok. Resulta que, alguna vez, el popular ‘Cara de Haba’ casi bota del set al actual conductor de ‘Esto Es Guerra’ por un supuesto mal comportamiento.

Esto ocurrió cuando el intérprete de ‘Las Torres’ era el presentador del fenecido programa ‘De dos a cuatro’, espacio fue transmitido entre 1993 y 1997.

Renzo Schuller contó que, cuando era adolescente, asistió al set de ATV para salir en vivo en el programa ‘De dos a cuatro’. Sin embargo, se llevó una desagradable experiencia cuando el conductor lo confundió con otra persona que gritó groserías a las modelos del programa.

“Yo estaba como público. Y en el corte comercial, alguien gritó ‘que rica mamita’ (a las modelos) Tú volteaste, me miraste y me dijiste ‘una más y te boto de acá’. Yo dije que yo no había sido, y trataba de explicarte que yo no había sido cada vez que volteabas. Ahora te lo digo, yo no fui, hue**“ , sostuvo.

“Me pasó eso y por fin lo boté, siento un peso menos. Mira cuánto he arrastrado, ni con mi psicólogo”, dijo Schuller entre risas.

Raúl Romero quedó en shock al escucharlo y le estiró la mano para darle un emotivo abrazo.

Danny Rosales sobre Raúl Romero: “Me hacía ganar 200 dólares”

Danny Rosales contó una de sus anécdotas que le marcaron la vida y, en esta ocasión, el coprotagonista fue Raúl Romero, quien con uno de los premios de su antiguo programa ‘Habacilar’, le hizo ganar 200 dólares.

Según contó Danny Rosales, el premio de ‘200 dólares’ que daba Raúl Romero en su programa ‘Habacilar’, le fue de mucho apoyo al comediante, quien al cambio de dólar de la época, significó un fuerte ingreso en su hogar: “En la vida hay que ser agradecido. A Raúl le conté mi historia, en esa época, me hacía ganar 200 dólares. Era una gran cantidad de plata, hoy también. Eso iba directo a mi casa”.

“Cuando no era conocido, la producción de su programa nos invitaba a concursar. Él me decía que lo hacía reír con mi trabajo. Hoy lo vuelvo a ver, y se lo debía. Es un maravilloso hombre al que quiero y valoro. Ese dinerito me lo llevaba a mi casa. Siempre hay que ser agradecidos en todo momento”.

TE PUEDE INTERESAR