Durante el 2017, el ´Gato´ Cuba se llevaba las miradas de los hinchas del ‘Deportivo Municipal’ por sus atajadas en la posición de defensa y al parecer, lo hacía muy bien, ya que en esa temporada, el ‘Tigre’ Ricardo Gareca convocó al exesposo de Melissa Paredes para un enfrentamiento contra Bolivia.

En aquella oportunidad, todo era felicidad para el ‘Gato’ Cuba, quien pese a los problemas legales de su papá, demostraba ser un buen defensa y la convocatoria, solo fue muestra de ello: “Es un reconocimiento por el buen momento que estoy pasando”.

Los seleccionados de ese momento, recibieron con buenos ojos al defensa y él lo recordó así: “Ha sido un gran recibimiento de parte del comando técnico, de los compañeros y feliz porque hacen sentir a uno como si fuese parte de la selección por mucho tiempo”.

Antes de que el ‘Gato’ se vea envuelto en tantos escándalos, el ‘Tigre’ habló con él y le pidió tranquilidad al entonces esposo de Melissa Paredes: “Hemos conversado más en general, que me sienta tranquilo, que el grupo es muy bueno, que me sienta como uno más de la familia y que me desenvuelva en los entrenamientos como lo hago en el club”.

