Los talentos que llegan a las audiciones de “La Voz Perú” continúan cautivando a los coaches del reality musical y esta vez sorprendió la llegada de un cantante muy conocido en el medio. Se trata de nada menos que de Edu Lecca, un excantante de Grupo 5 y de otras orquestas de cumbia que hizo voltear a los cuatro miembros del jurado.

Lo que más llamó la atención fue que apenas unos segundos de iniciar su interpretación del tema “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro, fue Christian Yaipén quien volteó de inmediato y bloqueó a su compañero Noel Schajris.

El vocalista del Grupo 5 quedó gratamente sorprendido al ver a su excompañero sobre el escenario. “Soy cumbiambero, canto en grupos de cumbia, conozco a mi hermano Christian”, señaló Edu Lecca.

Mientras que Christian Yaipén corrió a abrazarlo y confesó: “¿sabes por qué (volteé de inmediato)? Porque he tenido la oportunidad de tenerlo en el Grupo 5″. He trabajado tanto tiempo con Edu que ni bien empezó (apreté el botón). Me siento muy feliz, muy emocionado que estés aquí parado Edu”.

Los entrenadores intentaron convencer a Edu Lecca para que se vaya a sus respectivos equipos e incluso Eva Ayllón le prometió al trujillano grabar un tema juntos.

Sin embargo, Edu Lecca decidió irse con Christian Yaipén. “Muchas gracias a todos los entrenadores, pero en esta oportunidad me voy con Christian Yaipén”, dijo.

De inmediato, Christian Yaipén corrió a abrazar al participante y le agradeció el darle el honor de estar en su equipo. “Este es un diamante y qué viva Trujillo Edu Lecca”, dijo emocionado el líder de Grupo 5.

