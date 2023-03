Este último sábado 18 de marzo se llevó a cabo la final de “La Voz Perú 2023″, donde Luis Manuel Valdiviezo, del equipo de Mauricio Mesones, se coronó como ganador absoluto de esta temporada tras cantar el popular tema “Te vas”.

“Para mi Pacasmayo querido y para toda mi familia, los amo. Esto es para ustedes, para todo el Perú que votó por mí. Gracias, este es el comienzo de todo”, expresó muy emocionado el integrante del Grupo 5.

Tras vencer a sus compañeros como Lucero López, Lucy Young y Asmir Young, Luis Manuel se hizo acreedor del gran premio de tener un contrato con Universal Music. Sin embargo, es triunfo se vio seriamente opacado con los comentarios de los cibernautas, quienes aseguran que dicha final “fue armada”.

“Armado, todo porque es integrante del Grupo 5, no se supone que deberían sacar nuevos talentos”, “Si no era por votos, no ganaba”, “No es la mejor voz, definitivamente, Lucy y Lucero era las mejores”, “Era grabado y ¿cómo hicieron con la votaciones? No entiendo. O se adelantaron a los hechos y pidieron votaciones a otro planeta”, “El chico canta, pero no era para que gane. Ya se veía que había cierta preferencia para beneficiarlo”, “Me parece que no fue justo, él tiene mucha publicidad porque canta en el Grupo 5″, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

