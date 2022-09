En la reciente emisión de “La Voz Senior”, el participante Chicho Pineda, de 73 años, conmovió a los miembros del jurado luego que -previo a su presentación- revelara que había perdido a su esposa y que decidió presentarse en el set para rendirle un homenaje.

“En la mañana acabo de perder a mi esposa, esto va dedicado a ella y me inspira poder hacer lo que voy a hacer. La esposa más hermosa y madre de los hijos preciosos que me dio. Anthony y Karinita espérenme, apenas termine estamos con mamá”, fueron las palabras de Don Chicho.

Tras dar la lamentable noticia, el participante comenzó a cantar “En la palma de mi mano”, entregando todo de sí en el escenario, incluso se animó a bailar.

La entrega de Chicho fue admirada y aplaudida por René Farrait, Daniela Darcourt, Raúl Romero y Eva Ayllón, quienes le dedicaron palabras de aliento. Sin embargo, el primero en pronunciarse fue Christian Rivero, quien le dio las condolencias a nombre del equipo de “La Voz Senior”, ya que ignoraban lo sucedido.

“A nombre de todo el equipo, lo sentimos mucho, no lo sabíamos, y es admirable que estés acá. Y lo has cantando de esa manera porque sabes que a tu esposa le hubiera gustado que continúes con eso”, dijo el conductor.

“Quizás he cometido errores, le pido perdón a ella, pero sabe que fue de buena intención, aunque después quise rectificarlo, uno paga las consecuencias, por eso es que ahora me he quedado solo con mis hijos. Mi vieja ya no me acompaña. Pero, estoy feliz porque me siento muy halagado, ustedes me hacen sentir muy importante”, respondió el participante.

En ese momento Raúl Romero decidió intervenir para recordar que años atrás él vivió una situación similar a la Chicho Pineda.

Según explicó el cantante, años atrás, luego de una presentación en Huancayo, le anunciaron la muerte de su hermano, y aunque la noticia le afectó mucho, decidió realizar un concierto benéfico que tenía pactado.

“Cuando llegue a mi casa de viaje, la presidente de la asociación me fue a buscar y me dio las condolencias. Se puso a llorar y ella pensaba como tratar de convencer para hacer el concierto y yo estaba devastado. Fui y toque con mis amigos de “Los No sé Quién” y ellos me miraban a cada rato, hice el concierto creo yo impecable. Cuando terminó el concierto me derrumbe”, confesó el coach.

En esa línea, confesó que siempre se preguntó si había tomado la mejor decisión en aquel momento, pero luego de conocer lo que hizo Chicho, siente que hizo lo correcto.

“Siempre me pregunté si ese día no había sido excesivamente profesional, y si mi homenaje a mi hermano no pasaba por dejarlo todo. Me reconforta tener acá a Chicho, me tranquiliza y que da la convicción que hice bien y luego que hice el benéfico (concierto), sucedieron las cosas positivas que esperaba y lo irreversible no fue deshonrado. Me has inspirado mucho Chicho”, dijo con la voz entrecortada.

VIDEO RECOMENDADO

Raúl Romero canta nueva versión de ‘Magdalena’

El cantante cambió la letra de su canción para unirse en la lucha contra el coronavirus.