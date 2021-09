Lady Guillén expresó su incomodidad tras obtener el puntaje más bajo por parte del jurado de ‘Reinas del Show’ y ser enviada a sentencia junto a Melissa Paredes. Ambas bailarinas deberán enfrentarse en un ‘duelo de votos’ que se llevará a cabo durante toda la semana, según explicó la conductora del reality, Gisela Valcárcel.

La exconductora de “Tengo algo que decirte” no dudó en expresar su incomodidad por la decisión del jurado y - tras su participación en el programa - desató toda su furia.

“Yo respeto la decisión del jurado, pero personalmente no lo entiendo. ¿Qué cosa quiere? ¿qué necesitan? ¿otro género? no sé. A mí me gustó mi presentación”, comentó sobre el tango que interpretó en la pista de baile.

“Yo creo que se debió explicar por qué. El jurado explicó que por la técnica (me enviaron a sentencia), pero no entendí a qué le llaman la técnica, una cosa es tener técnica y otra cosa es tener todo limpio. Porque si calificas la técnica, la técnica viene con todo perfecto y limpio. No los llego a entender, los estudio, los estudio y ¡no entiendo qué es lo que quieren!”, agregó.

Esta semana, además del jurado compuesto por Morella Petrozzi, Santi Lesmes, Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar, estuvo también el panel de comentaristas denominados los “Especialistas del Show” conformado por Ethel Pozo, Janet Barboza y Julio Zevallos.

