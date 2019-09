Arremetió contra “Esto es guerra”. Lady Guillén no se quedó callada al ver a Macarena Vélez asistiendo al Juzgado para declarar sobre lo que tuvo que vivir cuando se topó con el abogado Adolfo Bazán, en una discoteca, y este le habría hecho tocamientos indebidos.

La conductora de ‘Tengo algo que decirte’ aseguró que no es justo que separen a una persona por hablar respecto a la mala experiencia. Inclusive, reprochó el accionar de la productora de “Esto es guerra” al sacar del reality a la modelo.

“Pese a ser la víctima ha sido juzagda por varias personas, señalada, no se puede poner en duda lo que está contando hasta que no se abra una investigación. Yo no estoy de acuerdo que la hayan sacado de su trabajo, y lo digo públicamente. No es justo que la hayan sacado del programa (Esto es guerra)”, fue lo primero que dijo, evidenciando su molestia con el programa concurso.

En otro momento, Lady Guillén recordó el episodio de agresión verbal de Nicola Porcella, además de las innumerables ocasiones que le han dado oportunidades en su excasa televisiva. “Han consentido a personas, que evidentemente han podido señalarse como presuntos agresores, y sin embargo no han hecho nada. Y, ahora, una mujer que habla, cuenta lo que ha sucedido y le dicen ‘chau, vete a tu casa’, no es posible”, sentenció.